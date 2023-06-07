لماذا استمرت الأمطار الرعدية رغم بداية فصل الربيع؟.. «الأرصاد» توضح

شهدت البلاد سقوط أمطار رعدية خلال الأسابيع الماضية، حيث سقطت أمطار خفيفة ورعدية في العديد من المحافظات منذ بداية فصل الربيع خاصة، وهو ما أوضحت سببه هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها.

سبب سقوط الأمطار الرعدية في الربيع

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ سقوط الأمطار الرعدية على مدار فصل الربيع، يأتي بسبب تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد ويكون مركزها الصحراء الغربية، يصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوي، ما ينتج عنه ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تحدث نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتابع الخبراء، أنّه في هذا الوقت من العام، يبدأ الحزام المداري في الارتفاع، ما يساعد في سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التي تتوافر بها العوامل الملائمة.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ ما يحدث من عواصف ترابية وسقوط أمطار رعدية خلال هذا الوقت من العام طبيعي ومعتاد.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.