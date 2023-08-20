تموين الإسكندرية: حملات على محلات الأوكازيون ومستودعات البوتاجاز لضبط الأسعار

أكد المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أن إدارات التموين مازالت تشن حملاتها على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بناء على توجيهات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بهدف القضاء على الغش التجاري والتلاعب بمقدرات المواطنين ورفع الأسعار أو افتعال أزمات بالسوق.

حملة تموينية بالعجمي

وأوضح لـ«الوطن»، أن إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد المحلات لحيازتة عدد 270 علبة سجائر مجهولة المصدر وذلك باجمالى عدد 5400 سيجارة مهربة جمركيا.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ضبط مستودعات البوتاجاز

وأضاف أن إدارة التجارة الداخلية قامت بحملة بناء تعليمات مشددة من وكيل الوزارة على مستودعات البوتاجاز حفاظاً على أموال الدعم والمحلات المشاركة في الأوكازيون حفاظاً على المواطنين من الغش التجاري والتدليس وقاد الحملة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له على مستودعات البوتاجاز والمحلات المشاركة بالأوكازيون والتي أسفرت عن:

- ضبط مستودع بوتاجاز متصرف في عدد 40 أسطوانة بوتاجاز حجم تجاري سعة الاسطوانة 25 كجم.

- تحرير محضر تجميع وتوزيع عدد 20 إسطوانة بوتاجاز حجم منزلي 12.5 كجم.

- ضبط كمية 300 لتر سولار بداخل جراكن.

- تحرير عدد 10 محاضر أوكازيون دون تصريح من الجهات المختصة لمحلات مختلفة الأنشطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.