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ساندي تروج لأغنيتها الجديدة «اللولبية» (صور)

كتب:

ياسمين محمود
07:26 م | الأحد 20 أغسطس 2023
ساندي

ساندي

روجت الفنانة ساندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيتها الجديدة «اللولبية»، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ساند: انتظروا أغنيتي الجديدة مع عزيز الشافعي

ونشرت ساندي البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه قائلة: «انتظروا أغنيتي الجديدة اللولبية على قناتي بموقع الفيديوهات (يوتيوب)، اللولبية مع الأسطورة عزيز الشافعي».

ساندي تشارك في فيلم «تاج»

وشاركت ساندي في فيلم «تاج» للفنان تامر حسني، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية، والذي يعد ثاني أكثر الأفلام المصرية من حيث الإيرادات.

ويضم فريق فيلم «تاج» عددا من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبد الجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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بقلم ياسمين محمود