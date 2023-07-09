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ساندي تطرح بوستر أغنيتها الجديدة «الرعشة»

كتب:

محمود الرفاعى
10:28 م | الأحد 09 يوليو 2023
ساندي

ساندي

أطلقت المطربة ساندي، بوستر أغنيتها الجديدة «الرعشة»، التي أثار اسمها تساؤلات من الجمهور ومتشوقين لسماع الأغنية المقرر طرحها غدًا الاثنين على قناتها الرسمية.

تفاصيل أغنية الرعشة لـ«ساندي»

تعاونت ساندي في أغنية الرعشة مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي، ومن المقرر طرح الأغنية مساء غد في تمام الساعة السابعة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية.

ساندي تشارك في فيلم تاج

وشاركت ساندي في فيلم تاج للفنان تامر حسني، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية.

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بقلم محمود الرفاعى