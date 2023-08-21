ظهور الترسة على شواطئ الغردقة.. وخبير: تجذب السياح

رصد عدد من السياح الأجانب ظهور الترسة على شواطئ الغردقة وهي من الكائنات البحرية النادرة الظهور والمهددة بخطر الانقراض، ووثقوا اللحظات النادرة بالصور التذكارية، إذ تعد إحدى الكائنات البحرية التي تجذب السياح لشواطئ الغردقة.

ظهور الترسة يجذب السياح

وكشف أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة عدد من السياح الأجانب رصدوا ظهور جديد للترسة، وهي من أنواع السلاحف الخضراء أثناء رحلة غطس تحت الماء بشواطئ الغردقة، وهي تلعب وترقص، لافتًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتوثيق اللحظات النادرة.

الترسة على شواطئ الغردقة

ومن جانبه أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، بأن ظهور الترسة وهي من أنواع السلاحف في شواطئ الغردقة تعد عامل جذب سياحي حيث يأتي السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حول العالم خصيصاً لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء ورؤية الكائنات البحرية النادرة الظهور والمهددة بخطر الانقراض.

وكشف «الطيب» أن الترسة التي تم رصدها بشواطئ الغردقة تزن حوالي ربع طن وعمرها حوالي 45 عامًا، وتتميز بلونها الأخضر الزاهي ويصل عمرها إلى 50 عاما.