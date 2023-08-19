انتعاش سياحة الجِمال على شواطئ الغردقة.. استمتع بركوب سفينة الصحراء (صور)

تشهد الغردقة انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع فصل الصيف وارتفاع معدلات حركة السياحة وتوافد السياح على الشواطئ، وازدهار الرحلات السياحية، خاصة سياحة الجمال التي لاقت إقبالا كبيرا من السياح على جولات الجمال والاستمتاع بركوب سفينة الصحراء والتجول على الرمال الناعمة والتقاط الصور التذكارية.

انتعاش سياحة الجمال بشواطئ الغردقة

كشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش سياحة الجمال على شواطئ الغردقة حيث متعة السياح في ركوب الجمال والتجول على الشواطئ والرمال الناعمة والتقاط الصور التذكارية مع سفينة الصحراء.

وأشار أبو طالب إلى انتعاش حركة الرحلات السياحية بشواطئ الغردقة تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة، حيث استقبلت الغردقة ما يقرب من نصف مليون سائح منذ مطلع شهر أغسطس الجاري من جنسيات أكثر من 15 جنسية أجنبية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90%.

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن سياحة الجمال تلقى رواجا هائلا بشواطئ الغردقة، وتبدأ رحلات الخيول منذ الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء موعد غلق الشواطئ.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن الجمال مدرَّبة على الجولات والتجول على رمال الشواطئ والاستجابة إلى التقاط الصور التذكارية مع السياح.