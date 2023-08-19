لو عاوز تتفسح في الغردقة أو شرم الشيخ.. أبرز عروض السفر على مصر الطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن توافر عدد من العروض على رحلات الطيران الداخلي لتسهيل الأمر على المواطنين للاستمتاع خلال إجازة نهاية العام بالسفر للمناطق الساحلية والسياحية المختلفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل عروض الرحلات المقدمة من مصر للطيران على هذا النحو:

- السفر على رحلات مصر للطيران من القاهرة للغردقة تبدأ من 4215 جنيها للتذكرة.

- السفر على رحلات مصر للطيران من القاهرة لمرسى علم تبدأ من 4155 جنيها للتذكرة.

- السفر على رحلات مصر للطيران من القاهرة للأقصر تبدأ من 4215 جنيها للتذكرة.

- السفر على رحلات مصر للطيران من القاهرة لأسوان تبدأ من 4215 جنيها للتذكرة.

- السفر على رحلات مصر للطيران من القاهرة لشرم الشيخ تبدأ من 4274 جنيها للتذكرة.

عروض رحلات الخارج من مصر للطيران

وجاءت أبرز عروض مصر للطيران للخارج كالتالي:

- القاهرة الكويت من 8599 جنيهاً مصريا.

- القاهرة المدينة المنورة من 9605 جنيهات.

- القاهرة جدة من 8238 جنيها مصريا.

- القاهرة مومباي من 13543 جنيها مصريا.

- القاهرة بيروت من 6,726 جنيه مصري.

- القاهرة الرياض من 8685 جنيها مصريا.

- القاهرة أبوظبي من 8815 جنيها مصريا.

- القاهرة ميلان من 11155 جنيها مصريا.

- القاهرة بودابست من 11903 جنيهات.

-القاهرة واشنطن من 22603 جنيهات.

- القاهرة أتينا يبدأ من 6988 جنيها مصريا.

- القاهرة نيويورك من 21769 جنيها مصريا.

- القاهرة برلين من 13093 جنيها مصريا.

- القاهرة تورونتو يبدأ من 18908 جنيهات.