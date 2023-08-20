«EG.5» وجه جديد لـ«كورونا».. ومصر آمنة (ملف خاص)

فى الــ5 من مايو الماضى، أصدرت منظمة الصحة العالمية قراراً مهماً انتظره العالم على مدار 4 سنوات بإلغاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كورونا، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الفيروس متوطناً بجميع دول العالم، ويتم التعامل معه كباقى الأمراض التنفّسية الحادة.

حالة من الهدوء والسكينة شعر بها المواطنون بعد هذا الإعلان، ولكن قبل أيام قليلة مضت انتابت المواطنين حالة من الفزع والخوف مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار متحور جديد لفيروس كورونا فى أكثر من 50 دولة، باسم «EG.5» وتسبّب المتحور الجديد فى أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3 آلاف حالة وفاة فى أقل من شهر.

صنّفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه مثير للاهتمام، ويجب على الدول السعى لمراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التى قد تجعله أكثر عدوى. ومن جهتها أصدرت وزارة الصحة والسكان قبل أيام بياناً عاجلاً، وأعلنت فيه أن مصر تتّخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بصفة عامة، باعتباره أحد الفيروسات التنفسية.

«الوطن» تعيد اليوم فتح ملف مواجهة كورونا وتتحدّث إلى مسئولى وزارة الصحة عن حقيقة الموقف فى مصر، ليؤكدوا أن مصر خالية من متحور كورونا الجديد حتى الآن، وحال دخوله سيتم الإعلان بشفافية تامة لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس للوقاية التامة من أى متحور.

وشدّد خبراء الصحة على أن مصر تمتلك نظاماً قوياً لترصد الأوبئة، ويتم الترصد البروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المتردّدة على المستشفيات وفحص التسلسل الجينى للعينات لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة، ولا يوجد ما يستدعى القلق أو الخوف تجاه المتحور، ولكن يجب الحذر قدر الإمكان.