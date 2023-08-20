«رياضة الإسكندرية»: مواصلة أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهم

تواصل وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب ممثلة في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وإدارة قادرون باختلاف، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوي القدرات والهمم على مستوى محافظة الإسكندرية إذ وصلت الفعاليات لمركز شباب السيوف، وذلك في اطار فعاليات مبادرة «صيف شبابنا».

تنمية إبداع ذوى الهمم

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مبادرة صيف شبابنا تتضمن الأنشطة تدريبات رياضية وأنشطة فنية، بالإضافة إلى تعليم صناعة المشغولات اليدوية، بكافة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم على مستوى المحافظة وقد تم تنفيذ أنشطة خاصة لذوي الهمم والقدرات وذلك لدمجهم بالمجتمع واكتشاف مواهبهم وتنميتها وجعلهم عناصر مفيدة ولإعطاءهم الشعور بأنهم جزء مهم من المجتمع.

قادرون باختلاف

وأضافت «الشريف» أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بأبنائنا الـ«قادرون باختلاف» والسعي نحو توفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.