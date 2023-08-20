«رياضة الإسكندرية» تطلق برنامج «ريحانة» لرفع وعي الفتيات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، البرنامج القيادي «ريحانة»، وهو عبارة عن لقاءات تعريفية تهدف إلى رفع وعي الفتيات وتمكينهن، وينفذ البرنامج في معظم مراكز الشباب بعروس البحر الأبيض المتوسط ليستفيد منه أكبر عدد من الفتيات على مستوى الإسكندرية من أعضاء مراكز الشباب أو المحيطين بالمراكز من الأهالي.

لقاءات تعريفية بالبرنامج

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أطلقت ثالث اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات «ريحانة»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية النشء» ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في إدارة الطلائع، وذلك بمركز شباب النصر.

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عدد المستفيدات من البرنامج

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن اللقاء الثالث لمحاور البرنامج تضمن الحقوق القانونية للفتاة والتغذية السليمة وتعزيز دور الفتيات في المجتمع وقانون حماية المرأة وفن الإتيكيت، وذلك من خلال فتيات تدربن ليقمن بتوصيل المحاور لزميلاتهن من الفتيات بمراكز الشباب، ويهدف البرنامج لتعزيز دور الفتيات في المجتمع، واستفاد من البرنامج 25 فتاة.