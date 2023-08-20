أستاذ علاقات دولية: مصر حريصة على حل القضية الليبية من الداخل

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّه نظرا للأوضاع المعقدة والمتشابكة بالمشهد الليبي، تحرص الدولة المصرية في رؤيتها لإيجاد حلول داخلية وعدم السماح للأطراف الخارجية تملي إرادتها، لافتا إلى أهمية اجتماع «بني غازي» الذي يعد الأول من نوعه وجمع رئيس مكتب الرئاسة الليبي ومجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي.

فارس: الدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول للقضية الليبية من الداخل

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لُبنى عسل والمُذاع على شاشة قناة الحياة، أن الاجتماع تأكيد على الرغبة المصرية في إيجاد مؤسسات سياسية وأمنية وشرعية قوية وموحدة في ليبيا، وهو انعكاس أيضا لمبادرة القاهرة وتأكيد عليها.

أهمية استقرار الدولة الليبية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، «الدولة المصرية حريصة على وحدة المؤسسات الليبية في الداخل الليبي عبر إيجاد حل ليبي– ليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة وتوزيع الثروات على الأقاليم الليبية الثلاث».