لقاء ثلاثي يضم المنفي وصالح وحفتر لدعم مسارات العمل الوطني في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، في مدينة بنغازي، اليوم السبت، للتباحث حول مستجدات المسار السياسي في ليبيا.

استمرار عمل اللجان ضمن الإطار الوطني الداخلي

وكشف بيان صدر في ختام اللقاء، اليوم السبت، على أن الملكية الوطنية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، على أن يتولى مجلس النواب الليبي اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها، لوضعها موضع التنفيذ.

الأمم المتحدة تدعم مسارات الحوار الوطني في ليبيا

في الوقت ذاته، قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، الدعم للتوافقات المحلية، وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، مشدداً على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة، للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني، لتحقيق أكبر قدر من التوافقات، بهدف انجاز القوانين الانتخابية.