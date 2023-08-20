توزيع 3650 قطعة ملابس مجانية على الأسر المستحقة في كفر الشيخ

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرضا للملابس مجانا في مركز الرياض، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، تحت رعاية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 3650 قطعة ملابس

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في كفر الشيخ، عن تنظيم معرض للملابس بمركز الرياض، والقرى المستفيدة هي: «كوم الزاوية، والرغامة، والبحيرة، والضبعان، والمثلث، والسياح»، وجرى توزيع 3650 قطعة ملابس، ليُصبح عدد القطع 7050 قطعة لمعارض شهر أغسطس 2023.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.