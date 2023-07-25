«تضامن الغربية» تنظم معرض ملابس لدعم 250 أسرة من الأولى بالرعاية

تماشيأ مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، في تنظيم معرض جديد بقرية الهياتم مركز المحلة، وذلك بهدف توزيع ملابس جديدة لدعم 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الهياتم وصفط تراب ولبشيط وعزبة باشا وعزبة مازن مركز المحلة.

توفير الرعاية للأكثر احتياجا

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان نظمت المعرض بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

إدخال البهجة والسرور على الأسر

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، الذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما تحتاجه من ملابس جديدة، ويُترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، بجانب تنمية القرى الفقيرة، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.