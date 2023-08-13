معرض ملابس مجاني لدعم 400 أسرة من الأولى بالرعاية بالشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بالتعاون مع جمعية الأورمان، تنظيم معرض بكفر صقر لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة من الأولى بالرعاية في قرى ابن العاص وشنيط الحرابوة وعقوب وأبو شرابية.

معرض ملابس مجاني في كفر صقر

وأكد المحاسب عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، في بيان، أنه جرى تنظيم المعرض من أجل السعي لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلها.

وصول الدعم إلى مستحقيه

وأشار إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من معرض الملابس، من أجل السعي لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.