تنظيم معرض ملابس مجاني لدعم 250 أسرة من الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة اليوم، من الأيتام وغير القادرين داخل قرية ميت جراج بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تنظيم معرض ملابس جديدة بالمجان بالدقهلية

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، في بيان، أنه جرى تنظيم المعرض من أجل السعي لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلها.

اختيار الأشخاص المستفيدة من المعرض الخيري بالدقهلية

وأشار إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، من أجل السعي لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة.

وأكد أنّ المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وجرى تنظيم معارض الملابس الجديدة استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحاورة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.