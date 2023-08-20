نتائج مباريات المجموعة الأولى في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

استقبلت ملاعب مراكز شباب محافظة كفر الشيخ أولى مباريات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب، اليوم الأحد بين فريقي «سنهور المدينة ومنية جناج» على ملعب سنهور في العاشرة صباحاً، وفريقي «أبو زيادة وكفر مجر» على ملعب أبو زيادة، وفريقي «محلة دياى ومنية المرشد» في تمام الساعة الخامسة عصراً.

يأتي ذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى بالدوري في نسخته العاشرة الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج لقاءات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وأعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نتائج لقاءات اليوم التي أسفرت عن فوز سنهور المدينة على منية جناج بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما انتهت مباراة محلة دياى ومنية المرشد على ملعب سنهور المدينة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وأخيراً فوز كفر مجر على أبو زيادة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مشيراً إلى أنّه بنهاية مباريات الأسبوع ينتهي الدور الأول من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ لتبدأ مباريات الدور الثاني الأحد القادم.

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، مباريات الأسبوع الخامس ولقاءات فرق المجموعة الثانية غداً الاثنين وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.