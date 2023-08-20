محمد رحيم يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد «برة المقاييس» (فيديو)

طرح محمد رحيم، مساء اليوم الأحد، أولى أغنيات ألبومه الجديد «برة المقاييس» على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل أغنية بره المقاييس

أغنية برة المقاييس من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وجيتار شريف سعيد، وكولة محمد منصف، وتقول كلماتها: «بكتب كل صورك على الكراريس.. بخط العصافير ولون الأحاسيس.. أنتي فكل حاجة برة المقاييس.. يا قمر سهران على نور فوانيس.. بتجسس عليكي زي الجواسيس.. وبراقبك سرقة ورا الكواليس.. وأما بشوف عنيكي دي بقول يا مغيث.. وبطير في الهوا وأفرح وأهيص.. وأحس إني طرت وسافرت باريس».

تعاون محمد رحيم مع منير

وكان محمد رحيم، قد تعاون مع الفنان محمد منير، وميريا فارس، مؤخرًا في دويتو غنائي، بعنوان «الساحل الشمالي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه وميكس وماستر وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري، إذ حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قبل أسبوعين.

وتقول كلمات أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير ومريام فارس: «في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني اتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس انتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».