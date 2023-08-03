محمد رحيم: طرح أغنية محمد منير وميريام فارس خلال أيام

روج الملحن محمد رحيم، لأغنية «الساحل الشمالي» للفنان محمد منير، والمُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ كشف عن اسم المطربة التي تُشاركه في الغناء.

وكتب محمد رحيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربة اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير.. أغنيه الساحل الشمالي.. هي النجمة ميريام فارس.. ونازلة إن شاء الله في خلال أيام قليلة جدًا.. دعواتكوا بقى إن شاء الله».

وكان محمد رحيم، شوق قبل أيام جمهور الفنان الكبير محمد منير، بصورة رفقته أثناء العمل على حدث فني جديد، خلال تواجدهما سويا في مدينة الساحل الشمالي.

يذكر أنّ الفنان محمد منير، سوف يُحيي حفلا كبيرا في العلمين غدا الجمعة، ويشاركه الفنان حميد الشاعري الذي يعود بجمهوره إلى أغاني التسعينات، وسط أجواء البحر والصيف في جو تفاعلي مميز.