محمد رحيم بعد تكريمه بـ«sacem»: مصر تحقق نجاحات ضخمة في الموسيقى

حرص الملحن محمد رحيم، على توجيه الشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمُساعدتها له في تسهيل إجراءات السفر إلى فرنسا، في اللحظات الأخيرة، لتسليم تكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية sacem، قائلًا: «إن شاء الله في السنين اللى الجاية يتكرم عدد أكبر وأكبر».

وتابع محمد رحيم: «مرة تانية بجدد شكري الكبير للسيدة الفاضلة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، اللى ساعدتني على السفر لتسلم جائزتي، وتسلم باقي شهادات الاحتراف الدولية لبقية المبدعين من فرنسا، والشكر موصول للدكتورة إيمان نجم وكيلة وزارة الثقافة، والقنصل العام للدولة الفرنسية في مصر، وتحيا مصر دائما في كل المجالات».

لا ننسى جمهورنا الغالي اللى بيقدر أعمالنا

وأضاف محمد رحيم، «لا ننسى جمهورنا الغالي اللى بيقدر أعمالنا ومجهودنا، وهو اللى بيرفعنا وبيشجعنا في مصر والوطن العربي وكل العالم، والحمد لله رب العالمين».

وتابع: «ألف مبروك على كمية المبدعين المصرين اللى تم تكريمهم السنة دي من جمعية sacem الفرنسية العالمية، والسنة دي مصر في المجال الموسيقى محققة نجاحات وانتصارات الحمد لله».