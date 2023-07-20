بعد نجاح «وحداني».. جوزيف عطية: أتمنى التعاون مجددا مع محمد رحيم

قال المطرب اللبناني جوزيف عطية، إنّ هناك تناغم كبير وتشابه بين الفن في بلاده ومصر، موضحًا: «لدينا الأخوان رحباني وفيروز ووديع الصافي وتأثيرهم الكبير في المسرح، كما أنهم خلقوا خطا فنيا، وهذا الأمر يتشابه مع الخط الفني في مصر مثل أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم».

الفنانون المصريون محبوبون في لبنان

وأضاف عطية، في حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفنانين المصريين محبوبون في لبنان، مثل شيرين وعمرو دياب، متابعا: «عندما تغني هذه الأسماء في مصر فإن حضور الحفل يكون كاملا، والعكس صحيح، لدينا أسماء لبنانية كثيرة معروفة في مصر مثل إليسا ونانسي عجرم».

نجاح كبير لأغنية وحداني

إلى ذلك، تحدث الفنان اللبناني عن أغنية وحداني، والتي تعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، قائلا: «هذه الأغنية حققت نجاحا كبيرا، انا أحب محمد رحيم كثيرا، أعماله كثيرة، وأتمنى إصدار المزيد من الأغاني المصرية، أغنية وحداني من أحب الأغاني إلى قلبي، وأتمنى التعاون معه مجددا».