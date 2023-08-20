الإعلامي محمد الباز: جميع المصريين استفادوا من المشروعات القومية

دعا الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، المصريين لزيارة المشروعات القومية، مطالبا من زارها بتصوير نفسه في موقع المشروع، ونشر صورته على السوشيال حتى يعلم أصدقاؤه بحجم إنجازات الدولة المصرية، مؤكدا أن جميع المصريين استفادوا من المشروعات القومية.

وقال الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «كل واحد استفاد من مشروع معين يتصور بجانبه، وينشر الصورة على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، عشان الناس اللي دائما بتصدر طاقة سلبية تسكت».

أغلب المواطنين استفادوا من المشروعات القومية

وأضاف محمد الباز، أن أغلب المواطنين في كل مكان استفادوا من المشروعات، سواء صرف صحي أو مدارس أو مستشفيات، منوها إلى أنه في الماضي كان يستفيد سكان القاهرة الكبرى فقط من المشروعات، والمواطن في القرية والعزبة والنجع بلا خدمات تماما.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، أطلقت مشروع «حياة كريمة» حتى يستفيد منه 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.