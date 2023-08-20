رفع كفاءة الطرق والمرافق في حي العامرية بالإسكندرية

استمرت جهود حي العامرية أول في رفع كفاءة الطرق والشوارع والمرافق العامة بغرب الإسكندرية، ومتابعة انتهاء الشركات من تنفيذ خططها سواء توصيل شبكات مياه أو كهرباء لإعادة الشيء لأصلة وإعادة الشوارع كما كانت لسهولة سير المواطنين والسيارات ولعدم تعطيل حركة المرور أو التسبب في أزمات سير.

إعادة تمهيد الطرق

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه استمراراً لجهود الحي لرفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحي قامت إدارة الطرق والمرافق بالأعمال الآتية:

- متابعة إصلاح ماسورة مياه بشارع مدرسة الحسن بن الهيثم ووضع طبقة من الرمال والسن تمهيداً لإعادة الشيء لأصله.

- متابعة الحفر لمد المواسير لإحلال وتجديد خط المياه بشارع 20 والردم بالرمال والأتربة.

- متابعة وضع طبقة من الرمال ووضع طبقة من السن وتمهيد شارع القسم تمهيداً لأعمال إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح ماسورة مياه.