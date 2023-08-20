رئيس «لجنة كورونا»: «EG.5» لم يظهر في مصر.. ووفيات «كوفيد 19» توقفت منذ أبريل الماضي

أكد د. حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر مستقر، وأن مصر سجلت «صفر وفيات كورونا» فى أبريل 2023، كذلك يتم تسجيل أقل معدلات الإصابة بالفيروس منذ انتشار الجائحة.

وأوضح «حسنى»، خلال حواره مع «الوطن»، أن متحور كورونا الجديد لا يستدعى حالة القلق والفزع، وأن التحور سمة أساسية فى الفيروسات التنفسية، ولا توجد إصابات به فى مصر، كذلك نمتلك من اللقاحات ما يكفى، ولا يوجد ما يستدعى تغيير البروتوكول العلاجى.. وإلى تفاصيل الحوار:

هل الوضع الوبائى فى مصر يدعو للقلق؟

- الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر فى غاية الاستقرار، حيث سجلنا أقل معدلات للإصابة بالفيروس منذ انتشار جائحة فيروس كوورنا، ونسجل «صفر وفيات» منذ أبريل 2023، و«الصحة العالمية» ألغت حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس، ويدل ذلك على عدة أمور، أولها أن التعامل مع الفيروس أصبح كأى مرض متوطن كالإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، وتم تخفيف القيود الصحية التى وضعتها الدول لدخولها، والوضع الوبائى على مستوى العالم لا يدعو للقلق.

وماذا عن المتحور الجديد لكورونا؟

- متحور كورونا الجديد لم يظهر فى مصر قولاً واحداً، والتحورات سمة رئيسية فى الفيروسات، وكل فترة يُتوقع ظهور متحور جديد، وجميع العلاجات المقررة لفيروس كورونا لها قدرة على علاجه، ولا يوجد قلق من المتحور الجديد لكورونا، القلق يكمن فى حالة واحدة فقط، وهى عند زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو زيادة معدلات التردد على المستشفيات، وهذا كله غير موجود فى الفترة الحالية على مستوى العالم، حتى فى الدول التى ينتشر بها المتحور الجديد.

هل هناك اتجاه لتغيير بروتوكول علاج كورونا مع حال نشاط المتحور الجديد؟

- لا يوجد ما يستدعى تغيير بروتوكول علاج كورونا، وتغيير البروتوكول يكون الهدف منه هو إضافة عقار جديد أو حذف آخر لم يأتِ بالنتيجة المرجوة، وحتى الآن أثبت البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا فى مصر قدرته على مواجهة فيروس كوورنا والمتحورات التى تظهر من حين إلى آخر، والبروتوكول المصرى من أفضل البروتوكولات المتبعة على مستوى العالم لعلاج فيروس كورونا.

هل توجد تغيرات طرأت على أعراض كورونا مع ظهور المتحور الجديد؟

- لا يوجد تغير طرأ على أعراض فيروس كورونا، حتى المتحور الجديد أعراضه تشبه المتعارف عليها، ارتفاع درجة الحرارة وسيلان وسعال واحتقان فى الحلق وتكسير فى العضلات وتعب فى الأذن، ويتم علاج الأعراض من خلال البروتوكول العلاجى والالتزام به لمدة أسبوع على الأقل، وبعد ذلك يتم التماثل للشفاء مع مجموعة من السوائل التى تعمل على تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

ما موقف اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا فى مصر؟

- هناك جدول تم وضعه من قبَل وزارة الصحة خاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وتهتم الوزارة بتطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين، خاصة الجرعة التنشيطية التى أثبتت فاعليتها فى مواجهة متحورات فيروس كورونا التى تظهر من حين إلى آخر، واللقاحات التى يتم الحصول عليها فى مصر تكفى لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد دون الحاجة لأى نوع جديد.

وماذا عن دور البرد المنتشر حالياً بين المواطنين؟ وهل يُصنَّف كورونا؟

- ليس فى كل الحالات، بعض الحالات تكون نتيجة للإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، وفى الغالب تكون متحور أوميكرون، والإصابات الخاصة بفيروس كورونا أو المتحورات لا تحتاج فى أغلبها للذهاب للمستشفى أو الحجز فى العناية المركزة، والبعض الآخر يكون للإصابة بالإنفلونزا أو نزلة برد عادية كالمتعارف عليها فى فصل الصيف نتيجة للتكييف والمراوح والسفر إلى البحر دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات التنفسية.

برأيك لماذا انتشر متحور كورونا الجديد رغم أننا فى فصل الصيف؟

- متحورات فيروس كورونا، من خلال متابعة الموجات الأخيرة لها، أثبتت أنها تنشط مع الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة أو الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة، الفيروسات بطبيعتها تتأثر بالتغير المناخى أو الطفرات المناخية، ومتحور كورونا الجديد لم تثبت خطورته ولا يستدعى حالة القلق أو التخوف، وعلى الأشخاص المصابين بنزلات البرد ضرورة عدم الاختلاط مع غيرهم والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى قدر الإمكان حتى لا تتم الإصابة.

الوقاية من المتحورات

السلاح الفعال الأول لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة هو الإجراءات الاحترازية، بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل الأيدى فور لمس أى أسطح وعدم الاختلاط بمصابى نزلات البرد والحرص على تهوية المنازل جيداً، ثم الحرص على الحصول على التطعيمات «الجرعة الأولى والثانية والتنشيطية».

وعلى المواطنين الحصول على اللقاحات فى أى مكان تابع لوزارة الصحة أو الاتصال بالخط الساخن وتوجيهك لأقرب وحدة يمكن الحصول على اللقاح من خلالها، هناك تعاون كبير من الفرق الطبية ولهم كل الشكر على المجهود المبذول خلال جائحة فيروس كورونا وما قدموه من تضحيات واكتساب الخبرات التى انعكست على المواطنين خلال التشخيص والعلاج.