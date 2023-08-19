عوض تاج الدين: المتحور الجديد أكثر انتشارا من غيره وأعراضه تبدأ بالبرد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المتحور الجديد خطورته متمثله كونه أكثر انتشارا من غيره، وبالتالي عدد حالات الإصابة أكثر، موضحا أن أعراض المتحور الجديد لم تختلف كثيرا عن اصابات كورونا الأولية والمتحورات التي تبعتها ولم تختلف كثيرا أيضا عن أعراض الجهاز التنفسي.

تاج الدين: الأعراض عبارة عن برد ورشح وعطس

وشرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الأعراض عبارة عن برد ورشح وعطس، والتهاب بالزور وتكسير بالجسم وارتفاع بدرجات الحرارة، وبعض الحالات قد تصيب الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية وفي حالات قليلة قد تحدث إصابات التهاب رئوي.

يصاب بنزلات البرد عليه الانعزال 3 أيام على الأقل

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «صدى البلد» أنه يجب الوقاية والاحتياط من أي مصاب بنزلة برد أو أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، ومن يصاب بنزلات البرد عليه الانعزال 3 أيام على الأقل حتى لا ينشر المرض ويصيب غيره، موضحا أن كبار السن أو الأطفال أكثر عرضة لمشكلات الالتهابات الفيروسية، ممن لديهم أمراض مزمنة مثل القلب أو السكر أو الأورام ويجب الاحتياط، لأنه قد يكون إصابة الجهاز التنفسي أكثر انتشارا في مثل تلك الحالات.