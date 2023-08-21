نص خطبة الجمعة المقبلة لـ«الأوقاف».. قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب

أعلنت وزارة الأوقاف عن عنوان خطبة الجمعة المقبلة، 25 أغسطس 2023، وتضمنت الحديث عن قضاء حواحج الناس بعنوان «قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب».

تفاصيل موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وتستعرض «الوطن» نص من خطبة الجمعة المقبلة، والذي جاء كالتالي:

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، بعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال إلى الله.

قضاء حوائج الناس

وتابعت الأوقاف في خطبة الجمعة المقبلة: «إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرا».