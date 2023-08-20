قطع المياه عن بعض مناطق مركز نبروه بالدقهلية لمدة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بقطع المياه لمدة 6 ساعات غدًا، عن بعض المناطق في مركز نبروه بسبب القيام ببعض الأعمال الخاصة بالشركة، على أن تعود المياه بعد انتهاء الأعمال.

قطع المياه بالدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب بالدقهلية أنه يجرى قطع المياه غدا في مركز نبروه في قرى الطيبة، وقرى الدروتين، وكفر بهوت وطبنوها والعزب التابعة لها، لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9:00 صباحًا، وحتى الساعة 3:00 مساء.

سبب انقطاع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه يجرى قطع المياه في مركز نبروه بسبب القيام ببعض أعمال إحلال وتجديد لخط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه 2 وقرية كفر بهوت بمركز نبروه.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات المتواجدين في مناطق القطع، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لمدة 6 ساعات.