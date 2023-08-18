خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات دمياط ومطروح والفيوم مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه بالمناطق الواقعة بنطاق عملها، نظرا لأعمال الصيانة، وتطهير وغسيل الخزانات.

أماكن ومدة انقطاع المياه بدمياط

وفي دمياط، أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق، وهي: «مدينة ميت أبو غالب والعزب والقري التابعة - قرية الزهراء بينما الأماكن المتأثرة بضعف المياه هي كفر المنزلة»، لمدة 4 ساعات اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا غدا السبت، بسبب تنفيذ أعمال ربط خط مياه 560 مم ميت أبو غالب - كفر أبو غالب.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة

وطالبت الشركة عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالخط الساخن 125.

استئناف ضخ المياه بالمنطقة الرابعة بحري بمطروح

وفي مطروح يجري الانتهاء من أعمال الإصلاح واستئناف ضخ المياه بالمنطقة الرابعة بحري، بعد ايقاف ضخها نظرا لوجود كسر بخط 900 مم أمام السيرك.

فتح المياه لتصل إلى كافة المناطق المتأثرة بالفيوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه الشرب قطر 355 بولي إيثلين بشارع المعهد الديني بقرية بني صالح بمركز الفيوم، لافتة إلى أنه تم فتح المياه لتصل إلى كافة المناطق المتأثرة.

تنظيف وتطهيرالخزانات بالإسكندرية

وأعلنت شركه مياه الشرب بالاسكندريه قيامها بتنظيف وتعقيم وتطهير خزانات المياه للمباني الإداريهة والسكنية، وذلك عن طريق العمالة المدربة الحاصلة على شهادات من وزارة الصحة، وباستخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف.