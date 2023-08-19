بسبب تغيير في الشبكات.. قطع المياه عن قريتين وتوابعهما في بني سويف

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن قريتي بني بخيت بمركز بني سويف، وشاويش بمركز إهناسيا، وتوابعهما، غدًا الأحد، من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا، وذلك بسبب أعمال الصيانة، وربط خط 8 بوصة بلاستيك إحلال وتجديد بالشبكات بمدخل قرية بني بخيت.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى مواعيد قطع المياه، من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا، غدًا الأحد، عن قريتي بني بخيت وتوابعها في مركز بني سويف، وشاويش بمركز إهناسيا، للقيام بأعمال ربط خط مياه بلاستيك 8 بوصة إحلال وتجديد بمدخل قرية بني بخيت.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب في بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا لأعمال الصيانة اللازمة وإحلال وتجديد خطوط الشبكة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.