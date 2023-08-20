إعادة ضخ مياه الشرب لمنطقتي الملاحة قبلي ومسجد النور بمطروح بعد انقطاعها

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، ضخ مياه الشرب، اليوم، في منطقتي عزبة الملاحة قبلي، ومسجد النور بمدينة مرسى مطروح بعد انقطاعها لمدة أسبوع عن الضخ إليهما، لتوفير المياه للمناطق السكنية المختلفة بنطاق المدينة.

نظام ضخ المياه في مرسي مطروح

وقال المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الأحد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نظام ضغط مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح يأتي من خلال التناوب على الضخ يومياً في بعض الأحياء والشوارع الرئيسية والمناطق والعزب من خلال خطة وضعتها الشركة لتغطية المدينة خلال موسم الصيف بهدف توفير خدمات المياه لجميع أهالي محافظة مطروح وزوارها من المصطافين.

إقامة محطة تحلية جديدة في مرسى مطروح

وأكد اللواء الشعيب محافظ مطروح أنه جاري إنشاء محطة تحلية مياه البحر في منطقة الرميلة شرق المدينة وهي المحطة الرابعة والتي يتم تنفيذها حالياً، وسيتم الانتهاء منها العام المقبل وافتتاحها لدخولها الخدمة لزيادة كميات إنتاج مياه الشرب حيث تنتج 65 ألف متر مكعب يوم، مما يساهم في توفير المزيد من مياه الشرب الي محافظه مطروح.