مطروح في صدارة مخططات التنمية.. مشروعات زراعية ومحطات مياه ومجمع سينمات

عانت محافظة مطروح على مدار سنوات طويلة من إهمال كبير في مجالات مياه الشرب والبيئة والثقافة، لم تشهده أي محافظة من قبل، ولكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح الأمر مختلفًا، فجاءت مطروح ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية بالنسبة لمحافظة مطروح في مجالات مياه الشرب والبيئة والثقافة.

خطة التنمية في مياه الشرب بمطروح في عهد الرئيس السيسي

تمّ افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر وهي أولاد مرزوق الزويدة الفاخري الظافر أبو زريبة أوجرين أبو سطيل، شماس، بإجمالي طاقات إنتاجية 850 مترًا مكعبًا يوميًا لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى براني، السلوم ضمن توجهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجات المواطنين من توفير مياه الشرب.

وجارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل المدينة، وهي محطة الرملية 4 بطاقة 10 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة مليار و300 ألف جنيه وعلى مساحة 60 ألف متر مسطح لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة 125 ألف متر مكعب/ يوم بجانب محطات التحلية المقامة فعليا الرميلة 1 و2 و3 بما يكفي احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقًا للمخطط العام.

خطة التنمية في البيئة بمطروح في عهد الرئيس السيسي

كانت محافظة مطروح إحدى المحافظات المشاركة بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، إذ يتمّ زراعة 68 ألفًا و400 شجرة خلال العام الأول من المبادرة منها 53 ألفًا و400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية و15 ألف شجرة من وزارة البيئة وحتى مايو الماضي تمّ تسليم 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة.

خطة التنمية في مجال الثقافة بمطروح في عهد الرئيس السيسي

تمّ تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، وجرى افتتاحها في العيد القومي للمحافظة في ديسمبر 2020، إذ تمّ التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة، ومنها متحف التراث البدوي وقاعة كبار الزوار بتكلفة 14.3 مليون جنيه، وتمّ توقيع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين محافظة مطروح وشركة المرابع العربية السعودية على مساحة 2000 متر وباستثمارات تبلغ نحو 120 مليون جنيه عام 2016، وجار تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدانًا مقسمة إلى منطقتين (أ-ب) وتحتوي على عدد من المباني اشهرها مسجد وكنيسة مبنى الجهاز، دار الأوبرا والمتحف.