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أحد أهالي مطروح المستفيدين من مشروع مياه الأمطار: الدولة ترعانا

كتب:

محمد عزالدين
09:55 م | الخميس 17 أغسطس 2023
أحد أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة

أحد أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاء مع أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة.

مستشفى في كل 15 كيلو

وقال أحد أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة، إن هناك مستشفى كل 15 كيلو على الطريق، كما أنه يوجد سيارات تجوب العزب والقرى تابعة لوزارة الصحة للكشف على المواطنين.

وأوضح أن أهله وحياته في هذه الأرض، وهذه الأرض وَعِرة لا ينفع معها آبار، ولكن يتم إنشاء خزانات لها: «الدولة ترعانا، وربنا يحفظ مصر إن شاء الله».

شوارع وكهرباء في القرى

ولفت إلى أنه لم يكن هناك شوارع في المنطقة، كما لم يكن هناك كهرباء، ولكن حاليا كل قرية بها هذه الخدمات.

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بقلم محمد عزالدين