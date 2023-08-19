لطلاب الثانوية العامة.. رابط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة رابط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية، من أجل الدخول عليه والتسجيل به بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول والحد الأدنى لمختلف الكليات بالجامعات الأهلية التي من ضمنها المنصورة الأهلية.

رابط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية من هنا، والتقديم في مختلف الكليات في الجامعة وفقا للتنسيق والحد الأدنى المحدد لكل كلية.

تنسيق القبول في جامعة المنصورة الأهلية

وأشارت الجامعة أنه جرى تحديد تنسيق القبول بمختلف الكليات بها وهو:

- كلية الطب 80%

- كلية أسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الهندسة 68%

- الاقتصاد والإدارة 55%

كليات جامعة المنصورة الجديدة

ويوجد بالجامعة العديد من التخصصات التي يمكن للطلاب الدراسة بها وهي:.

- كلية الطب

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية الاقتصاد والإدارة

- كلية طب الأسنان

- كلية الصيدلة

أوراق التقديم في جامعة المنصورة الأهلية

ويجري تحديد موعد بدء التقديم الورقي بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني، ويوجد عدة أوراق يجب على طلاب الثانوية العامة تقديمها للجامعة وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها

- صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- إيصال دفع المصاريف.