«تموين سوهاج»: تحرير 135 محضرا متنوعا في حملات على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الأحد، حملات مكثفة على المحلات والأسواق من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 135 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، ومحمد حسين وكيل مديرية التموين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للمخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 121 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق