حبس 5 بينهم سيدتان بحوزتهم مواد مخدرة في الإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء اليوم الأحد بحبس تشكيل عصابي من 5 أشخاص بينهم سيدتان بعد ضبطهم بكمية كبيرة من المواد المخدرة خلال مأمورية مكبرة مساء أمس، وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم فيما طلبت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، حول نشاط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة المضبوطات.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم الي المعمل الكيميائي لبيان مابها من مخدر وإرفاق تقرير المعمل الكيميائي في أوراق القضية.

ضبط المتهمين

وكانت قد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وتمكنت من ضبط المتهمين.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء محمد جميل وأحمد عبد الله في ضبط 3 أشخاص وسيدتين لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام كمية لمخدر الآيس الشابو.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن التشكيل يعتبر من أخطر العناصر الإجرامية التي تعمل في الإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.