أغنية «ده قلبي ده» لـ محمد حماقي تحقق مليون مشاهدة على «يوتيوب»

حظيت أغنية «ده قلبي ده» للفنان محمد حماقي، بردود فعل واسعة، منذ طرحها قبل أيام، ضمن ألبومه الجديد، الذي يُطرح تباعًا على مدار الصيف.

وحققت أغنية «ده قلبي ده» لـ محمد حماقي، مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها قبل 3 أيام تقريبًا، فيما احتلت المركز السابع في قائمة التريندات.

وجاءت أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي يا حبيبي.. يا أول وآخر حبيبي حبيبي يا حبيبي.. كان فينك بقالك زمان ده.. قلبي ده.. عيني ده.. ده حياتي روحي ده.. زيه مين.. ده لا عاش ولا كان ده.. قلبي ده.. عيني ده.. لسه في الدنيا كده.. لو يبان.. نوره بيغطي المكان لما حبك أمر.. خدني عند القمر عشقوا عيني السهر.. في ليالي هواك ياه ده يا حظه اللي يبقى معاك».

وكان محمد حماقي، أعرب عن سعادته البالغة بتلك الأغنية، كونها من ألحان محمد عبد الوهاب، حيث كتب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «الغناء من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، شرف، كان من أهم أحلامي، سعيد جدا إنه اتحقق».