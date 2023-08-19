محمد حماقي: غنائي من ألحان محمد عبدالوهاب حلم وتحقق

أعرب الفنان محمد حماقي عن سعادته بالغناء من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، في أغنيته الجديدة «ده قلبي ده»، مشيرا إلى أن الأمر كان حلما وتحقق.

ونشر محمد حماقي الاغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق عليها قائلا: الغناء من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، شرف، كان من أهم أحلامي، سعيد جدا إنه اتحقق.

أغنية ده قلبي ده

أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم،وتقول كلمات الاغنية: حبيبي يا حبيبي يا اول واخر حبيبي يا حبيبي.. كان فينك بقالك زمان قلبي.. ده عيني ده ده حياتي روحي.. ده زيه ومين عاش ده ولا كان ده قلبي ده عيني.. ده لسه في الدنيا فيه كده.. لو يبان نوره بيغطي المكان.. لما حبك أمر.. خدني عند القمر.. عشقه عين السهر في ليالي هواك.. ده يا حظ اللي يبقى معاك.. ويكون حبيبك قلبي ده قلبي ده عيني ده حياتي روحي.. ده زيه مين ده لا عاش ولا كان.