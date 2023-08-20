تكريم محمد حماقي بعد حفل ختام الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي

كرمت إدارة مهرجان قرطاج الدولي الفنان محمد حماقي، بعد حفله الغنائي في ختام المهرجان بدورته الـ57، والذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

تكريم محمد حماقي بمهرجان قرطاج

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج، عدة صور من تكريم محمد حماقي، وجرى إعطاءه درع التكريم من مدير المهرجان كمال الفرجاني.

مهرجان قرطاج يعلق على تكريم محمد حماقي

وكتبت صفحة مهرجان قرطاج، على فيسبوك: «السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان المصري محمد حماقي إثر حفل اختتام الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي مساء السبت 19 أغسطس 2023 على ركح المسرح الأثري بقرطاج».

آخر أعمال الفنان محمد حماقي

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد حماقي، أغنية ده قلبي، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

ومن جانبه، أعرب الفنان محمد حماقي عن سعادته بالغناء من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، في أغنيته الجديدة «ده قلبي ده»، مشيرا إلى أن الأمر كان حلما وتحقق.