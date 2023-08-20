«صحة مطروح»: سلاسل دعم بالتجهيزات اللازمة للسكن الإداري بمستشفى سيوة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن سلاسل دعم لفرش سكن الأطباء في مستشفى سيوة المركزي، من خلال التسهيلات المقدمة للمنظومة الصحية بمحافظة مطروح والدعم الكامل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

فرش سكن الأطباء في مستشفى سيوة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى، اليوم، دعم السكن الإداري في مستشفى سيوة المركزي بالتجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين وجاري استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية في الفترة القليلة المقبلة.

دعم القيادة السياسية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، ببيان أن هناك دعم من القيادة السياسية في اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الاطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم.