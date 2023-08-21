معلومات عن المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة بمطروح.. تشمل 36 قرية

بدأت محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، من خلال الاجتماع مع رؤساء المدن والقرى والمناطق التي سينفذ بها المشروعات، تمهيدًا لانطلاق العمل والبدء فيها الفترة المقبلة.

عدد القرى التي تدخل مبادرة حياة كريمة بمطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص إن عدد القرى التي ستشملها مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الثانية 36 قرية وتجمع سكني، وهي سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والحمام.

الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المشروعات

وأضاف محافظ مطروح أنه جري توجيه رؤساء المراكز السبعة التي ستقام بها مشروعات مبادرة حياة كريمة بحصر الأراضي والمشروعات التي ستقام مع الوضع في الاعتبار عدم ازدواجية أي مشروع وتكراره، وإتاحة تعديل بعض المشروعات قبل التنفيذ والتواصل مع جميع المواطنين في القرى والتجمعات السكنية لمراجعة الخدمات والمرافق التي يحتاجونها، وذلك للاعتماد النهائي للخطط والمشروعات والعمل على تنفيذها خلال المرحله المقبلة.

9 مجمعات خدمات

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم إقامة 9 مجمعات خدمية في المرحلة الثانية بمراكز مطروح.