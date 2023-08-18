على مدار عام.. حياة كريمة تستعرض حصاد مبادرة «أنت الحياة» في المحافظات

مبادرة «أنت الحياة» واحدة من أبرز وأهم مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، إذ جاءت امتدادا للدور التنموي الذي تقوم به المؤسسة في المحافظات والقرى التابعة لها، وتمكنت «أنت الحياة» على مدار عام من تحقيق العديد من الإنجازات في سبيل الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين سبل حياته، وهو ما أوضحته «حياة كريمة».

تفاصيل مبادرة «أنت الحياة»

كانت الانطلاقة الأولى لمبادرة «أنت الحياة» في محافظة الفيوم، وتحديدا في قرية قلهانة، من يوم 15 إلى 20 أغسطس 2022، بعد ذلك توجهت إلى محافظة الشرقية في قرية بحر البقر بداية من يوم 17 إلى 22 سبتمبر 2022، وفي محافظة المنيا، تواجدت «أنت الحياة» في قرية المعصرة، وكان ذلك بداية من يوم 1 إلى 6 ديسمبر 2022.

وكانت أولى محطات «أنت الحياة» في العام الجديد محافظة الغربية، بالتحديد في قرية نهطاي، واستمرت القافلة هناك من 1 إلى 6 فبراير 2023، وفي يونيو وصلت «أنت الحياة» إلى محطتها الثانية بالعام، وهي محافظة البحيرة، قرية الأبعادية، وكان ذلك من يوم 8 إلى 14 يونيو 2023.

المحطة الأخيرة لـ«أنت الحياة»

ولم تكن البحيرة هي المحطة الوحيدة لـ«أنت الحياة» خلال شهر يونيو، فتواجدت المبادة في محافظة سوهاج تحديدا قرية المنشأة في يوم 11 يونيو 2023، أما الغربية، فنالت نصيبها من مبادرة «أنت الحياة» في الفترة من 15 إلى 19 يوليو 2023، وكان ذلك في قرية سنباط، وفي سدس الأمراء ببني سويف، تواجدت «أنت الحياة» بداية من يوم 31 يوليو إلى 5 أغسطس 2023، وكانت المحطة الأخيرة للمبادرة هي محافظة الجيزة، قرية برنشت، بداية من يوم 15 أغسطس، وهي مستمرة في تقديم خدمتها للمواطنين، ومن المقرر أن تنتهي في يوم 21 أغسطس الجاري.