غادة البهنساوي: 20 مبادرة ترسم البسمة على الوجوه تحت مظلة «حياة كريمة»

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لـ«حياة كريمة»، إن المبادرة إحدى التوصيات التي طُرحت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب، من خلال إطلاق مبادرة وطنية، تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط، في قرى الريف المصري كافة، فـ60% من تقسيم مصر الإداري ريف، ولهذا استهدفت المبادرة الريف، كونه يتمركز به أعلى نسب فقر في مصر.

انطلاق مبادرة حياة كريمة

أضافت «البهنساوي» في تصريحات لـ«الوطن»: وبناء عليه، الرئيس في 2 يناير 2019، أطلق دعوة لكل مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، الحكومة، والمؤسسات التنموية، للانضمام إلى إطلاق مبادرة وطنية، لتوحيد كل الجهود بها، كي تؤتي ثمارها بأعلى قدر يفيد المواطن المصري.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة التي كانت موجهة لكل الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني، الحكومة، رجال الأعمال، والمؤسسات التنموية، بهدف تجميع كل الجهود في بوتقة واحدة وهي مبادرة حياة كريمة.

مبادرات حياة كريمة

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة: جرى إطلاق عدد المبادرات بالتوازي مع حياة كريمة، فمنذ انطلاق المؤسسة، نفذنا ما يقرب من 20 مبادرة بالتوازي مع المبادرة الرئاسية، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية، في كل قرى حياة كريمة، وهي رد الجميل، التصالح حياة، وصل الخير والتي أطلقت على 4 مراحل ، قطار الخير، حماية، ابدأ حياة، راجعين نتعلم، التعليم حياة، بالوعي مصر تتغير، ويدوم الفرح وانت الحياة وتقدر في 10 أيام.

ولفتت إلى أن مبادرة «سُقيا» التي أطلقتها «حياة كريمة»، مبادرة جديدة من نوعها تستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام، في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعي حياة كريمة المنتشرين في كل المحافظات، لتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في كل المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات.