أسعار رمزية ونخبة من المعلمين.. «القاهرة» تعلن بدء تفعيل مجموعات الدعم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بدء تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، تحت شعار «مجموعات الدعم المدرسي أبنائكم في يد أمينة مع نخبة من المعلمين المتميزين»، انطلاقا لتحقيق أعلى معدلات التفوق والنجاح والتميز الدراسي، ووفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية أيمن موسي وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

مجموعات الدعم

بدأت إدارة المقطم التعليمية، مجموعات الدعم المدرسي للشهادات العامة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، إذ تكون تلك المجموعات بأسعار رمزية مع نخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين.

وبدأت إدارة القاهرة الجديدة، مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الثانوية العامة بأفضل نخبة من المعلمين المتميزين، وقاعات مجهزة لتحسين مستوى الدراسي للطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وداخل مكان آمن للطلبة بمدرسة الحرية النموذجية.

العملية التعليمية

كما بدأت إدارة منشأة ناصر التعليمية، مجموعات الدعم للارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وخلق جيل من الطلاب المتميزين قادر على بناء وطنه، ببرنامج مهارات اللغة العربية والرياضيات في مدرسة خالد بن الوليد ومدرسة طارق بن زياد، ومدرسة المروة ومدرسة منشأة ناصر.