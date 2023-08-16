قرارت مهمة من وزير التعليم للتخفيف عن أولياء الأمور.. بينها مواد تدريبية متميزة

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة اجتماعات، وجّه خلالها بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، حيث اجتمع مع خبراء تطوير المناهج ومستشاري المواد الدراسية، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمناقشة إعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية تحقق مزيد من الفهم، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بهدف تقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

إتاحة المواد التعليمية خلال 15 يوما

ووجّه الوزير بإتاحة المواد التعليمية والتدريبية خلال 15 يوما، على أن يتم تحميلها في صورة ملفات على موقع الوزارة لإتاحتها لجميع الطلاب، مؤكدا ضرورة إعداد المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية من خلال كوادر تعليمية متميزة ولها خبرة في بنوك الأسئلة وإعداد الاختبارات.