أولياء الأمور: «المرحلة الأولى» أثلجت صدورنا بعد عام كامل من القلق والضغوط والمعاناة

أعرب عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة فى المحافظات عن ارتياحهم الشديد بعد تحقق رغبات أبنائهم وانتهاء معاناة الثانوية عقب ظهور تنسيق المرحلة الأولى 2023.

«محمود»: ابنى دخل «حقوق»

وأكد محمود علاء، أحد أولياء الأمور بكفر الشيخ، أنّه سعيد بالتحاق ابنه بكلية الحقوق عقب ظهور تنسيق المرحلة الأولى 2023، مضيفاً: «ابنى محمد حصل فى الثانوية العامة على 74%، وكان هدفه كلية الحقوق والحمد لله حقق هدفه».

وأكدت هند حسن، من أولياء الأمور بكفر الشيخ، أنّ تنسيق المرحلة الأولى أثلج صدور أولياء الأمور بعد انخفاض تنسيق القبول بالجامعات عن الأعوام الماضية، وإعطاء الفرصة للطالب المتفوق للالتحاق بالكلية التى يحلم بها.

«خالد»: العام الدراسى كان طويلاً

وكشف خالد شعبان، أحد أولياء الأمور بالمنوفية، أن ابنته حصلت على 90% وهى فى القسم العلمى وستلتحق بكلية طب الأسنان، مؤكداً أن العام الدراسى كان طويلاً ولكن ابنته نجحت فى تحقيق حلم الكلية التى كانت تتمناها، موجهاً الشكر لوزارة التعليم على تطوير نظام الامتحانات. وقال أشرف محمود سعد، والد الطالبة رضوى الأولى على الثانوية العامة بالفيوم، إنّ فرحة تحقيق حلمه وحلم ابنته بالالتحاق بكلية الطب أنسته المجهود والتعب طوال سنوات الثانوية، وخصوصاً السنة الأخيرة، موضحاً أنّهم ارتاحوا من الضغوط بسبب الامتحانات وانتظار النتيجة. وأشار إلى أنّه فى بداية الأمر أخبرهم أحد الأشخاص أنّها حصلت على 96% فقط، وهذا سبّب حزناً لهم وخيبة أمل، ولكن حينما ظهرت النتيجة بشكل رسمى، وتبين حصولها على 97.2% فرحوا لأنّ حلمهم بكلية الطب تحقق.

وأوضح أنّ الثانوية لم تكن عبئاً بسبب الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية فقط، ولكن كانت هناك ضغوط وأعباء أخرى، مثل توفير الجو الملائم لها لتتمكن من المذاكرة بتركيز، وتقديم الدعم النفسى لها، وتشجيعها على التفوق، وكل ذلك كان يزيد من الضغوط عليهم. وقالت رباب عبدالحميد، ولىّ أمر بالقليوبية، إن تنسيق هذا العام جاء ملبياً لرغبات وأحلام الطلاب بعض الشىء، حيث ظهر فيه انخفاض بسيط فى الحد الأدنى لكليات الطب والعلاج الطبيعى والصيدلة والمجموعة العلمية شعبة العلوم، وهو أمر مبشر، كما أن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية كثيرة وستستوعب عدداً كبيراً من الطلاب.

وأضافت أنه بظهور نتيجة التنسيق انتهت صعوبات ومعاناة عام الثانوية العامة. وعبّر إبراهيم محمد، ولىّ أمر طالب بالدقهلية، عن فرحته بتنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة، خاصة بعد اعتماد نتيجة التنسيق وحصول ابنه على مجموع كلية الصيدلة بحصوله على 90%. وأشار زكى وهبة إلى أنه شعر بالسعادة بعد أن علم بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى التى مكّنت ابنته من الالتحاق بكلية طب الأسنان بعد حصولها على 90.5%. وأضاف محمود على، ولىّ أمر طالب بالثانوية العامة شعبة علمى رياضة، أن ابنه تمكّن من الالتحاق بكلية هندسة بفارق بسيط بعد أن حصل على 85.5% وجاء الحد الأدنى للقبول فى الهندسة 85%. وعبّرت وفاء محمد عن فرحتها بنجاح ابنتها ودخولها كلية الألسن بمجموع 81% بعد أن جاء الحد الأدنى لها 80%، مضيفة: «هبة حلمها تدخل كلية الألسن والحمد لله جابت مجموعها وفى انتظار معرفة الجامعة علشان نبدأ نقدم للكلية».

«رحمة»: تنفسنا الصعداء

وقالت رحمة حامد، والدة الطالبة منى على بالثانوية العامة القسم العلمى، إنها تنفست الصعداء فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات بالمرحلة الأولى للتنسيق، حيث اطمأنت لقبول ابنتها بكلية الطب البشرى بعدما حصلت على 90٫4%.

«ولاء»: انتظار النتيجة أشبه بانتظار المولود

وأكدت ولاء عبدالله أن انتظار النتيجة أشبه بانتظار المولود لتنتهى رحلة «وهن على وهن» بقبول ابنتها بكلية الطب البشرى بعد عام كامل من الطوارئ داخل المنزل.