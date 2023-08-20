إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «شبراخيت - دمنهور» بنطاق مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق شبراخيت دمنهور بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة شخصين وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد.م.أ»، 22 سنة، «ماجد.س.ع»، 23 سنة، ونقل المصابان إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.