نتائج المجموعة الأولى من دوري مراكز الشباب في الوادي الجديد

أقيمت مباريات المجموعة الأولى، من دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد، في نسخته العاشرة على أرض ملعب مركز باريس، اليوم الأحد، إذ بدأت بلقاء بين فريقي مركز شباب عدن وفريق مركز شباب باريس، بينما أقيمت المبارة الثانية على أرض ملعب مركز شباب بولاق، بين فريقي مركز شباب فلسطين، ومركز شباب الزهور، وجاءت المبارة الثالثة على أرض ملعب مركز التنمية الشبابية بالخارجة، بين فريقي مركز شباب الخارجة، ومركز شباب المنيرة.

إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب في الوادي الجديد

من جانبه، أكد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره المهم في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب.

وفي ذات السياق ذكر «شوقي»، أن دوري مراكز الشباب يهدف إلى اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة في نسختة العاشرة بمحافظة الوادي الجديد.

نتائج دوري مراكز الشباب في الوادي الجديد

وأوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن نتائج مباريات الأسبوع الخامس من «المجموعة الأولى» بدوري مراكز الشباب «توتال انرجيز» 2024- 2023 محافظة الوادي الجديد جءات كالتالي:

1- مركز شباب عدن ضد مركز شباب باريس: 1/4

2- مركز شباب فلسطين ضد مركز شباب الزهور: 1/4

3- مركز شباب الخارجة ضد مركز شباب المنيرة: 2/0