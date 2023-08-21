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تامر حسني يقترب من مليوني مشاهدة بكليب «حوا» على «يوتيوب»

كتب:

ياسمين محمود
12:52 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
تامر وأسيل

تامر وأسيل

اقترب الفنان تامر حسني من تحقيق 2 مليون مشاهدة بكليبه الجديد «حوا» بعد 3 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والذي تشاركه فيه بالتمثيل الفنانة أسيل عمران.

أغنية «حوا» لتامر حسني

أغنية «حوا» من كلمات وتلحين تامر حسني و من توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وإخراج تامر حسني.

كلمات أغنية حوا 

وتقول كلمات أغنية حوا لتامر حسني: اشتريت كتاب اسمه.. كيف تفهم حوا.. قولت هعرف منه.. إيه في دماغها جواحوا في كل الجنسيات.. بجد تركيبه واحدة.. لو هنسمي في مسميات.. أحن حنينه جاحدة.. حافظين مش فاهمين.. نفس الكلام وبيتردد.

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بقلم ياسمين محمود