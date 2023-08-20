إشادات جمهور تامر حسني بكليب حوا: حلو جدا ودمه خفيف

أشاد جمهور الفنان تامر حسني بكليب «حوا»، الذي طرحه منذ أيام، وشاركته فيه البطولة الفنانة أسيل عمران، وناقش خلاله تامر حسني محاولة الرجل لفهم عقل المرأة.

تعليقات الجمهور على أغنية حوا

ونشر تامر حسني الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وجاءت تعليقات الجمهور على كليب «حوا» لتامر حسني كالتالي: جميل أوي، فخوره إني من أشد معجبينك بحس إن انت بالنسبة لي مش فنان انت أخويا أو أبويا يعني بفرح بجد من قلبي لما ألاقي الناس حبت أي عمل ليك بجد، وعلق آخر: العظمة في الكليب كله، أغنية حلوة جدا، وقال تعليق آخر: الكليب دمه خفيف يا تامر، وجاء تعليق آخر: تيمووو الأغنية تجنن فيها بهجة وطاقة إيجابية رهيبة عدتها أكتر من مرة من جمالها يا ريت تعمل مسلسل بين الاتنين متجوزين بشكل كوميك كدا وتبين دماغ الست والراجل مش هيبقى حلو غير منك بجد.

أغنية حوا لتامر حسني

أغنية «حوا» من كلمات وألحان تامر حسني ومن توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إخراج تامر حسني.

وتقول كلمات الأغنية: اشتريت كتاب اسمه…كيف تفهم حوا..قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا..حوا في كل الجنسيات…بجد تركيبة واحدة لو هنسمي في مسميات…أحن حنينة جاحدة…حافظين مش فاهمين…نفس الكلام وبيتردد.