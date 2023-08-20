مدير خطة نجدة الطفل: لدينا بمصر حزمة من القوانين الرادعة للجرائم ضد الأطفال

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنَّنا نتوجه بالشكر لإعلامنا المحترم، الذي يسلط الضوء على جرائم الطفل، لافتا إلى أن هذه الجرائم صادمة، ويجب التوعية بكيفية الحفاظ على أطفالنا، وأن نحسن تربيتهم، وإذا ما تعرض طفل للخطر أو العنف أو أيٍ من مثل هذه الجرائم، فبالتأكيد القانون قادر على استرداد حقه.

عثمان: في مصر حزمة من القوانين الرادعة على الجرائم ضد الأطفال

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أنَّ لدينا في مصر حزمة من القوانين الرادعة للجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل.

النيابة العامة تخطرنا فور عرض أي محضر يتضمن طفل

وتابع مدير خط نجدة الطفل، أنه وفقا لاختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وما تضمنه الكتاب الدوري لـ النائب العام (رقم 7 لعام 2018)، فإن النيابة العامة تخطرنا فور عرض أي محضر يتضمن طفلا، سواء متهما أو مجني عليه.